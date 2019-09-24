女孩印象展即日起搶先於縣府登場。（何冠嫻攝）

攜手27間店家推出優惠 苗栗女孩月開跑

苗栗縣政府與勵馨基金會辦理豐富多元的台灣女孩日系列活動，長期投注資源培力兒少，激發女孩們的無限潛力，今年以「GIRL」為主題，策畫名人講堂、印想展、性別影展等，發掘女力讓苗栗女孩有更多發光發熱的精采表現。

縣府響應10月11日「台灣女孩日」，率全國之先將10月訂為「苗栗女孩月」，與勵馨基金會合作辦理系列活動，向下扎根女性平權議題，今年以「Dear GIRL」為主題，其中GIRL分別代表Gender性別、Influence影響力、Respect尊重、Love愛，設計女子名人大講堂、培力女孩小講堂、女孩印象展、女孩性別影展等活動，並串聯27家友善商家，營造友善女孩的社會環境。

勵馨基金會苗栗分事務所主任葉孟欣說明，除策畫影展挑選3部電影、邀請獲國際奧會女性與體育獎的劉柏君分享「與自己對決的勇氣」外，10月中旬推出3場次小講堂，分享女性倡議權利、平等與尊重的力量，另依序於縣府、苗栗市公所、頭份、竹南登場的印象展，宣導台灣女孩日的精神訴求。

24日副縣長鄧桂菊、勵馨基金會副執行長王怡雯等人為活動揭開序幕。鄧桂菊指出，縣府長期推動性別平權，營造尊重、相互包容的社會氛圍，尤其重視女孩權益與培力，苗栗已連續2年與台北市、新北市並列全國性平工作特優縣市，而曾獲得國際髮型設計大賽冠軍的陳品均、擔任總統就職典禮司儀的陳明珠，更展現了苗栗女孩的優秀。

(中時 )