全球首創的「來去總統府住一晚」免費體驗活動，總統府今天正式公布10組入選名單。總計19天的報名時間，共收到來自全世界33個國家、167組外國朋友的熱烈提案，首批入住的韓國知名旅遊攝影部落客Kim Juhyeok，預計10月8日將在總統府住一晚。

由總統府與文化總會、觀光局合作舉辦的「來去總統府住一晚」活動，開放國際觀光客申請入住百年古蹟總統府，吸引各國民眾和知名部落客的目光。

儘管報名時間很短，但文化總會副秘書長李厚慶表示，共收到來自167組外國朋友的提案，官網上的蔡英文總統宣傳影片，在Youtube影音社群平台就有552萬人次瀏覽，顯示這個活動在國際社會上受到高度的關注。

這次獲選入住的10組入選名單，分別來自以色列、匈牙利、德國、泰國、法國、波蘭、加拿大、日本、韓國、印度、美國等11個國家。

總統府發言人張惇涵表示，入選者將從10月8日開始，每周一組入住，預計進行到12月底，首批入住的是韓國知名旅遊攝影部落客Kim Juhyeok。

由於入選者中並沒有陸港澳人士，媒體詢問否有特殊考量？他說，此次送出提案的，中國有8組、香港16組、澳門3組，共有27組提案參加徵選，但最後並未列入最終的10組名單，至於評選標準，主要還是以社群影響力、提案創意等作為考量。

根據總統府之前公布的規定，入住者不能攜帶危險物品，並有門禁管制，必須在晚間10點前入住，隔天清晨5點以後才能夠外出。

(工商 )