108年桃園市全運會形象影片。(桃園市政府提供)

108年全國運動會已進入倒數計時，桃園市政府今天在台北誠品電影院舉辦形象廣告「在哪比 照樣拚」首映會，正式公布全運會最後一波形象廣告，這支影片以選手的角度出發，訴說無論在哪裡、在哪種層級的比賽，都會全力拚搏的決心，邀請大家進場看比賽、挺全運。

「在哪比 照樣拚」形象廣告開頭，以仿若觀眾般的第三人稱視角對奮戰中的選手進行提問，巧妙呈現大眾過去因為對全運會不熟悉、不瞭解的內心疑問。接著，運動員用最自信的正面態度，以時下年輕人的口頭禪「沒差」作為回應，但「沒差」不代表消極或無所謂，而是不管什麼層級的比賽、在國內或國外比賽，運動員們上了賽場都是全力以赴、「沒有差別」的正面態度，不只重新定義全運會之於大眾的價值、同時傳遞選手們拼盡全力爭取榮耀的心情，反轉社會大眾對於「沒差」的印象，簡短清楚的文案，也讓觀眾留下深刻印象。

這支廣告邀請到知名導演尹國賢操刀，尹國賢除了有豐富業界經驗，也曾獲 Ad Fest、One Show、Spikes Asia、Cannes Lions等國際獎項，2017年為台北世界大學運動會拍攝的形象廣告「Taipei In Motion」備受關注。這一次導演將拍攝重點聚焦於運動員本身，傳遞運動員比賽時的每一個瞬間，無論是失敗的、得分的、勝利的嘶吼，堆疊出廣告的情緒。尹國賢導演表示，希望透過這支影片點出全運會為人們帶來的影響力，同時喚起關注賽事的熱情、一同至現場觀看比賽體驗當下才有的熱血與感動。另外，廣告片尾「在哪比 照樣拚」的字體，尹國賢也特別找來新銳設計師李君慈全新設計，以符合廣告的氛圍，相當用心。

(中時電子報)