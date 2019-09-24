台中市政府24日於大安區公所召開行動市政會議，市長盧秀燕表示，根據研究發展考核委員會提供數據，目前大安區100萬元以上的工程共39件，包括架設電梯、整修漁民活動中心等，共3億6346萬元；未來會持續加碼提升整體發展，同時也讚賞大安區擁有良好農特產品，為送禮好選擇，推薦各界多捧場，促進在地經濟。

市政會議今天於大安區公所舉辦，現場展示區內生態、農特產品及鄉土文化，盧市長大力推薦當地燒酒、香腸、蔥芋麵、米、芋頭、蔥等產品，也讚賞以植物黃槿製作的古玩，包括彈弓、木劍、布袋戲偶等，肯定大安區「保存鄉土文化藝術！」

大安區長周琇茹表示，大安區有豐富自然景觀和生態環境，包括漁港、紅樹林、濱海生態教育區、鷺鷥林等，並結合藝術與音樂，每年舉辦沙雕音樂祭，行銷海線觀光。而媽祖文化園區正積極建設中，規劃園區周邊及後續建設，成為海線觀光新景點，也將改善自行車道路網，串聯頂安田心子、北汕、大安港、溫寮、中庄及南埔等地區。

對於地方建設，里長們提出建議，海墘里里長王勝宗建議媽祖文化園區於明年6月沙雕音樂季前完工，配合活動帶動人潮行銷園區觀光。對此，建設局長陳大田表示，園區基座及樓梯正建設，將盡力縮短作業期程，盡可能在音樂季前如期如質完工。

中庄里里長莊明堯則希望能建設沿大甲溪北岸的高架道路，紓解車潮。交通局長葉昭甫指出，高架道路銜接國道3號與台61線，牽涉到交通部權限，會持續與中央研議。

盧秀燕強調，媽祖文化園區由觀光旅遊局編列2400萬元委託建設局興建，將敦促建設局盡快完工，也提醒勿因趕工忽略品質。高架道路銜接國道3號與台61線一案，市議員吳敏濟、李榮鴻相當關心，市府會採納並尊重地方民意，會盡全力向中央反映在地民意，並邀交通部共同會勘。

(中時 )