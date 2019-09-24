20輛吉普車昨日（23日）傍晚浩浩蕩蕩要到大安溪上游泡野溪溫泉，行經泰安鄉梅園村梅象橋上游河床時，被林務局大安巡守隊發現並通報，大湖警分局會同保安警察第7總隊第5大隊攔查，由於《水利法》規定，河川區域禁止車輛行駛，該車隊私闖河床的行為遭警方函送苗栗縣政府水利處裁罰。

四輪驅動越野車改裝高底盤大腳丫，行駛於高高低低的河岸邊行駛刺激有趣，然而根據《水利法》第78條規定，河川區域內非指定道路禁止車輛通行，違者可開罰1萬以上、5萬元以下罰鍰。

（翻攝影片/巫靜婷傳真）

愛好泡野溪溫泉的吉普車玩家透過網路邀約，昨日集結上山，卻因貪圖方便加上路況不熟，竟想直接開車溯溪而過節省路程與繞路時間，大安巡守隊發現有數10輛吉普車由梅象橋大安溪上游往大安提防方向行駛趕緊報案，警方約10分鐘後於梅象橋下方大安段50公尺處攔查車隊，發現共計有20輛車隊，訊後依《水利法》函送縣府水利處裁罰。

警方表示，未經主管機關許可，在指定通路外行駛車輛，禁止駛入河床，大安溪河床偶有吉普車闖入容易破壞河床，警方將持續強化各項勤務作為，並呼籲民眾發揮守望相助精神，發現可疑人、車進入河床，請立即與警方聯絡，共同打擊不法。

吉普車玩家想泡溫泉，抄近路闖河床遭罰。（翻攝照片／巫靜婷苗栗傳真）

吉普車玩家想泡溫泉，抄近路闖河床遭罰。（翻攝照片／巫靜婷苗栗傳真）

(中時 )