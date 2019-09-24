以《希遊記》獲得今年金曲獎「最佳國語專輯」的孫盛希，實力備受肯定，至今各方邀約不斷、行程滿檔，孫盛希、彭佳慧2位金曲女神，即將在Legacy「都市女聲」系列音樂會開唱。孫盛希表示，一直覺得生活在都市的女生，除了獨立自主、照顧他人，看似強悍的背後其實有些孤寂，「某部分的我隻身在台打拼時也非常能感同身受」。

孫盛希得獎後受到更多人關注，對於工作也變得更雕琢、注意更多細節，這次演出展現最好的自己與作品給樂迷。她感性說道：「以前看著我愛的女歌手參加『都市女聲』系列，都很希望自己也能參與，今年終於也加入系列，實在相當榮幸。

出道20年的彭佳慧，一路堅持「做個好歌手」，她認為：「鼓勵女性歌迷要有自己的想法、好好照顧自己，也要適當休息，開心健康過日子」。已有1年半未在台舉辦近距離演出，日前剛從芝加哥度假返台，她二度參加「都市女聲」音樂會，此次巡迴取名《Hello,Julia.草頭茱小姐》，她笑說：「以前在Pub唱歌，歌單會寫Julia，許多客人會直接稱呼我為『茱小姐』，我都會笑回『我不姓茱耶』。不過這幾年很多好朋友都會暱稱我『茱小姐』，索性用這個名字來幫演唱會命名，跟大家分享我現在的狀態。」

彭佳慧預告此次歌單，將會分享自己的3個階段心路歷程，「包括Pub駐唱時期常自彈自唱的歌、發片後歌迷鍾愛、從未公開演出的非主打歌，以及現在經歷各式各樣的人生過程累積、輕鬆自在的『茱小姐』。」為回饋歌迷支持，這次北中高3場巡演，現場將釋放彭佳慧親選香氛，打造聽覺、視覺、嗅覺融合的感官體驗，場場還有神秘小禮送給幸運得主。

彭佳慧《Hello,Julia.草頭茱小姐》巡迴於10/26在Legacy 台北、11/2在Legacy台中、11/3在高雄LIVE WAREHOUSE開唱，9/24（二）18:00同步開賣；孫盛希《希遊記》巡迴則於10/25在Legacy台中、11/10於Legacy台北開唱，9/24（二）12:00全面啟售，兩人的演出於iNDIEVOX售票網與全台ibon機台皆可購票。

(中時 )