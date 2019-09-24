第54屆電視金鐘獎頒獎典禮將於10月5號於國父紀念館舉辦，金鐘24日也宣布邀請韓國的人氣男演員丁海寅擔任本屆頒獎人，為典禮增添星光，而金鐘當晚丁海寅也將參與星光大道走紅毯，另典禮與他一起頒獎的是在韓知名度爆漲的劉以豪。

去年和孫藝珍合作韓劇《經常請吃飯的漂亮姐姐》的丁海寅，因為在劇中喜歡比自己年長的女性，姐弟戀劇情成功引起話題，不僅人氣急升，更受封「國民年下男」，那一臉微笑的無害模樣，更是讓台灣女性觀眾深深著迷。

劉以豪在韓國魅力超強。（三立提供）

丁海寅先前才宣布10月將來台舉辦粉絲見面會，如今提前受邀與會金鐘獎，丁海寅表示真很開心，「因為第一次到台灣舉辦見面會時感到非常開心，我想這次參加頒獎典禮也會變成是很棒的回憶，而且同樣身為演員，真的很感謝給我能夠親自傳遞好消息的頒獎的機會，我也會努力成為好演員來跟大家見面的。」

由於已經有過來台灣的經驗，丁海寅也特別指定了牛肉麵和珍珠奶茶，希望能盡快再次品嘗台灣美食的魅力，至於這次在頒獎典禮上會與哪位搭檔頒獎，主辦單位表示目前已確定丁海寅將與在韓國知名度超高的劉以豪共同頒發「戲劇節目女主角獎」及「戲劇節目導演獎」兩個大獎項。

劉以豪也表示他知道丁海寅，其實之前在參加「韓國AAA頒奬典禮」的時候他就坐在劉旁邊，另外劉也看過丁主演的《經常請吃飯的漂亮姐姐》，劉也笑說最近與不少韓國歐爸合作，倒是期待哪天可以與「漂亮姐姐」合作。

(中時 )