澳洲原味乳酪蛋糕選用澳洲政府 認證起司，放入口中不需咀嚼，自然在嘴裡四散，同時散發乳酪香氣，微甜口味令人吃多不膩，十分適合搭配茶飲。（王昱凱攝）

開在花蓮翰品飯店後的喜品家，是隱藏在花蓮市裡殿堂級的乳酪蛋糕竹專賣店，老闆康貴原曾在sogo、新光三越都擁有櫃位，但年齡漸長，加上樸實不張揚的性格，讓他選擇回到店內，專注的做好每一個蛋糕。康貴原選用澳洲乳酪，對食材嚴格要求，蛋糕綿密口感，吃多了也不會膩，非常適合搭配茶類品嚐。

今年56歲的康貴原表示，學生時期吃過一家鼻祖級的起司蛋糕後，便深深為這種甜點著迷，室內設計專業的他，自40多歲才正式踏入烘焙界，由美國老師教導，於2001年開了喜品家乳酪蛋糕。

「我做的蛋糕，必定是不愧於心才敢端出」，康貴原特選澳洲政府認證起司，以最天然的食材，烤好每一個蛋糕。「東西好，自然有人欣賞」，康貴原不張揚的性格卻絲毫不掩飾蛋糕的優質。曾在百貨擁有櫃位，還登上奇摩與谷歌的搜尋網。

剛出爐蛋糕鵝黃色的表面散逸濃郁的香氣，切開後裡頭如豆腐般細緻，放入口中不需咀嚼，綿密的內餡自然在開中四散，卻又不帶纏膩感，蛋糕本身口味不甜，但乳酪氣息卻十足，非常適合搭配茶飲。

康貴原還說，其實蛋糕剛出爐並不急著吃，可以靜置2至3日，待內部結構穩定，食材充分交融熟成後食用，會發現另方一番滋味。

(中時 )