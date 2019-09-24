獲喜樂島聯盟及其他政黨推薦的前副總統呂秀蓮日前宣布參選總統，24日來到台中市東區與台中幹部便當座談，爭取連署，她表示只要我當選，將針對重要事項，召開國是會議，競選主軸是和平、中立、喜樂島，這個理念能夠支持的話，趕快來幫忙連署，相信一定很快通過。

前副總統呂秀蓮24日中午，來到台中東區新庄仔福德祠參加一場台中幹部便當懇談會，會中前國防部長蔡明憲、前台中市議員陳福文、法醫高大成等地方人士約50多人與會。

而總統府23日公布總統府蔡英文的論文，以平息紛擾，呂秀蓮表示，這是好事，但如果能更早則更好，不過是不是因此就解決問題，我也不清楚，因為據說有些專家判斷，這只是她論文的原稿，不是正式通過博士學位的論文，不過既然採總統願意提供在國圖供人檢視，總是好事。

而前總統陳水扁批評呂秀蓮參選總統，對國、民兩黨總統候選人都不滿意的人終於有了投票的對象，但呂當選不了，卻可以讓蔡英文落選，對此呂秀蓮表示，只是用「膝蓋在想我」（閩南語）可以體諒，因為他失去自由、渴望自由才講這樣的話，每人都有言論自由，但我實在沒時間天天去了解他講了什麼。

而有某些藍營人士連署支持，呂秀蓮表示，本來不想選，但現在的民進黨跟本來大家拼出來的民進黨不同，「蔡英文所領導的民進黨是第二個國民黨」，參選有20多個政黨支持，我與他們有過座談，大家愛台灣的心都一樣，希望透過這場選舉，台灣的未來靠我們大家一起努力，藍綠一定要對話，族群要融合，過去不同的意見，讓國力耗損太久，只要我當選，我會召開國是會議，一起來討論，希望大家接受和平、中立的主張。所以我競選的主軸是和平、中立、喜樂島，是歡喜快樂的島嶼，這個理念大家可以支持的話，相信連署很快會通過。

(中時 )