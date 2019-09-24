74歲的楊阿伯很樂觀，也配合醫師的建議治療，他說，遇到好醫師，比撿到兩千萬元還值得。（馮惠宜攝）

台中一名74歲17歲就抽菸，且從小就愛吃炸物，10多年前開始血便，去年開始伴隨腹痛，經到中山醫學大學附設醫院，一檢查已經是腸癌合併肝轉移，透過化療加標靶將腫瘤縮小，再手術切除肝與腸的腫瘤，目前已看不到腫瘤，阿伯24日回醫院感謝醫師，還直說，遇到好醫師，比撿到兩千萬還值得。

肝膽消化外科醫師許倍豪表示，楊先生經過一系列檢查後，發現有乙狀結腸腫瘤及升結腸惡性腫瘤，合併至少7處肝臟轉移。經多團隊專科治療，在進行11次治療後，腫瘤明顯變小，評估可進行手術切除，而阿伯真的很聽醫師的話，經8小時接力開刀，切除肝臟和腸的腫瘤，目前檢查都看不到癌細胞了。

許倍豪說，根據國民健康署的癌症年報，目前結直腸癌仍為發生率第一的癌症，每年約有15000名新確診病患，其中，更有17％的病人發生遠端轉移，其中僅約一成患者有機會痊癒，而達到長期存活的機會。此時，患者需要與多團隊專科醫師充分溝通合作，合併化學藥物、標靶藥物、放射線及手術治療等等，才有機會獲得最佳的癌症控制，甚至有機會根治。

(中時 )