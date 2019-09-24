由中華民國體育運動總會、雲林縣政府主辦的「2019年阿善師武藝群英會暨國民體育日系列活動」24日於體育署召開記者會，預告10月6日將在雲林舉辦孝親洗腳活動等，讓更多優秀運動員懂得感恩，於當日為教練、父母洗腳，謝謝長年對其支持、栽培。

本名劉明善的阿善師在雲林西螺廣興里設館授徒，由於他為人仁厚、講義氣，慕名而來的人越來越多。體育運動總會會長張朝國表示，阿善師是運動結合醫學的先驅，過去西醫不發達時代，阿善師不只有武術底子，也能透過接骨治療運動傷害，尤其其正義感的精神，與奧林匹克強調的公平宗旨不謀而合。

同場另一重頭戲為孝親洗腳活動，主要是想使國內運動員懂得感恩，畢竟他們能在競技場獲得好成就，關鍵就是獲父母栽培、教練指導等。上周在泰國世界舉重錦標賽奪金的台灣女力士郭婞淳，近年就多次參與孝親洗腳活動，感謝教練林敬能、外婆及媽媽的照顧之恩。

張朝國說，孝親洗腳活動目的是要讓國內優秀運動員懂得感恩，畢竟現在不是每名運動員都懂得飲水思源，他希望能提倡「感恩的力量」，透過活動給予選手感謝各方培養，而活動意義在近年廣受外界肯定，不只體育界都予以支持，雲林地方也十分幫忙。

(中時電子報)