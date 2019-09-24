台灣水資源保育聯盟24日公布水質評比結果，高雄市水質墊底，高市環保局表示，針對飲用水水源、水質均嚴格把關，今年檢測水質6542項，合格率達99.98％，且相關數據皆公布於環保局網站，民眾可隨時上網了解、放心飲用。

台灣水資源保育聯盟昨在立法院開記者會，公布各縣市自來水質導電度、總硬度、總溶解固體量評比結果，高雄在清水水質、原水水質部分皆落後，但高市環保局強調，對於飲用水水源及水質，每年平均採樣檢驗上千項次，民眾可安心飲用。

環保局指出，今年在澄清湖水庫、坪頂、鳳山水庫、翁公園、拷潭、路竹、嶺口及北嶺等8處的自來水淨水廠，以及40處自來水供水系統管線，每月均有水質採樣檢測，項目包括總硬度、重金屬、大腸桿菌群、總菌落數等共十多個項目。

根據高市環保局統計，今年已檢測水質6542項，合格率99.98％，至於水源水質檢測共330項，合格率99.7％，相關數據公布於環保局網站，民眾可隨時上網了解高雄地區飲用水水源及水質，未來也將持續與自來水公司、南區水資源局等單位合作把關水質。

環保局指出，高市水源除來自高屏溪攔河堰，也抽取伏流水、地下水井及南化水庫引水，因南部地質偏石灰質，水質硬度較高，煮沸後常有水垢，但不影響人體健康；至於環團提及的旗山地區遭回填轉爐石，2014年起執行周邊土壤及地下水監測至今，均無異常。

(中時 )