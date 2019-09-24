高速公路每年發生逾4萬件散落物，影響交通甚鉅，甚至在處理過程中衍生二次交通事故，交通部高速公路局訂出處理費收費標準，9月16日起現場處理超過每30分鐘，單一車道將收取3000元，17日晚間開出首張罰單1萬2000元。

高公局統計，新規定9月16日上路以來，統計至23日發生1111件散落物，平均一天139件，絕大部分均能於30分鐘內處理完成，只有其中1件達收費標準。

高公局副局長吳木富指出，17日晚間國道1號南下243公里處，發生鐵片散落外側2車道及內側車道路肩事件，中區養護工程分局於19時10分封閉外2車道進行清理，20時25分開放外側車道通行，20時57分開放輔助車道通行，22時23分開放內側車道通行，本案影響主線通行達3小時19分，依《國道散落物處理收費要點》收取1萬2000元處理費用。

吳木富強調，收取散落物處理費用是基於加強行車安全，藉由收費機制讓用路人負擔部分成本，並提醒民眾能在上路前檢視載運的貨物是否綑紮牢固，避免貨物掉落導致後方車輛造成事故。

(中時 )