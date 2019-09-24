審計部審計長林慶隆今赴立院報告107年度中央政府總決算審核報告，針對前瞻預算執行率偏低問題，審計長林慶隆說，前瞻計畫第1期預算實現率僅65.44％，地方政府實現率更只有53.04％，預算執行力確實有待加強。其中，執行率最低的中央部會為衛福部，實現率僅11.5％；次低為農委會的16.19％。

至於原因，林慶隆直言，這是因為部分前瞻都是「大項目」編預算，沒有明確明細，等到預算通過才通報地方擬計畫造成。

審計部於今年7月底提出「中華民國107年度中央政府總決算暨附屬單位決算及綜計表審核報告」後，審計長林慶隆於今天赴立院說明審核過程並備詢。

國民黨立委陳玉珍質詢指出，蔡政府編列上千億預算推動前瞻計畫，結果審計報告資料卻顯示執行率偏低，「前瞻計畫是不是已經變成落後計畫」？

林慶隆表示，前瞻第1期特別預算1070億餘元，其執行結果實現數為700餘億，占預算數的65.44％，主要原因是先期規劃相關作業及採購作業延遲、計畫工程執行進度未如預期，及部分計畫辦理變更或停止執行等，預算保留比率逾3成，顯示預算執行力有待加強。

陳玉珍追問，執行率最低的中央部會是哪些？林慶隆說，農委會的實現率是16.19％，而衛福部則只有11.5％。

林慶隆進一步指出，中央編列給地方的前瞻第一期特別預算約563餘億元，但地方預算實現率僅53.04％，鉅額已撥付地方，卻未執行而滯存，影響國庫資金調度及增加國庫負擔。

然而，當年蔡政府準備透過前瞻計畫大舉撒錢時，幾乎全台各縣市地方政府是全面哭窮，拼命寫計畫爭取分到大餅，何以預算拿到手之後，執行率卻如此低？

林慶隆解釋，當初政院擬定前瞻計畫預算送立法院審核通過的預算，很多都是「都是大項目」，只有一個總額，像是城鄉預算總額在預算中就沒有詳細明細，是等到預算通過後，才通函給地方政府提報計畫。

「很多預算到現在都還保留，代表地方政府根本就沒有能力執行這麼多東西，結果還哭窮！」陳玉珍質疑，這證明前瞻計畫就是急就章的計畫，只是為了把錢丟出去，才會到今天都還無法確切執行。

林慶隆坦言，前瞻預算通過之後，才讓地方政府提報計畫，事後計畫經過審核過程往往已經拖了半年至1年，到地方政府執行期間就會變得很短，「特別預算的編列跟核定中間，確實有檢討必要」。

(中時 )