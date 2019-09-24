水保處長吳盛忠（右）與MSL技術系統專家何嘉浚（左）。（環保署提供／廖德修傳真）

水庫優養化的關鍵是磷太多，環保署水質保護處長吳盛忠表示，磷與氮一樣「在田為肥，在水為害」。為了改善水質，環保署引進日本新興水質淨化新法寶「多層複合濾料」（MSL，Multi-soil Layering）水質淨化系統。不僅可有效去磷，還可削減汙染物，讓水體清澈。

吳盛忠說，這項新技術已於澎湖縣成功水庫（經費226萬元）進行試驗，每日可處理20公噸的水。另兩處則在施工中，其中高雄市阿公店水庫（經費4986萬）每日可處理300公噸，年底完工。桃園市龍潭大池（經費2.56億）規模最大，預計明年底完工，日處理量1.8萬公噸。

這項技術的專家、台北科大營建工程系副教授何嘉浚解釋，多層複合濾料（MSL）處理系統使用天然材料、無汙染，且用地不大，維護成本也很低，設置完成後可使用20年不再增添任何材料。且因吸附的有機物很多，除役時還可用來改善土壤。

這套系統主要是由混合土塊層和透水層組成，搭配導流水管及通氣管。混合土塊層內含土壤及添加材料，如木炭、有機纖維、鐵粒、不織布等。透水層則由直徑粗的顆粒組成，材料主要為礫石和沸石等，混合土塊層中的鐵粒經化學反應後可削減總磷濃度，改善優養化問題。

而透水層的礫石可將水中懸浮固體物攔阻，即透過土塊層鐵離子化學反應而達到沉降效果，提升水體透明程度，達成汙染物削減及水體清澈的目的。以成功水庫而言，試驗結果均能將總磷濃度削減至0.01mg／L。這套系統也可用在汙水下水道，以淨化水質。

何嘉浚說，設置時要看處理的水濃度高低而定，添加的材料也有所不同；而且和自來水廠最大的不同是少了消毒程序，不能飲用，只是降低排放水的汙染程度。

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