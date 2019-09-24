大陸即將舉行十一閱兵，24日在一場介紹閱兵的記者會上，有外媒詢問在美國將中國作為戰略競爭對手的背景下，這次閱兵對外要釋放何種政治和軍事訊號？大陸國防部發言人吳謙直言，展示武器被說是秀肌肉，不展示就是不透明，他強調「對付這種邏輯最好的辦法就是堅定不移地做好自己的事情」。

24日大陸多位軍方代表出席記者會，介紹十一閱兵準備情況，CNN記者詢問，參閱的新型武器裝備將進一步擴大增強中國軍事力量的打擊和偵察範圍，讓美國航母更難以靠近中國軍事勢力範圍。鑑於當前美軍艦機不斷過航台灣海峽和南海，美國不少軍政人士把中國作為主要戰略競爭對手。請問這次新型武器裝備亮相是要對外釋放出什麼政治軍事信號？

大陸國防部發言人吳謙在回答前，先進一步詮釋記者的問題，認為他這個問題就是在質疑中國是在「秀肌肉」。吳謙表示，在中國軍隊發展壯大的歷程中，總有一些人或者勢力喜歡進行不實炒作。他們頭腦中有一些非常奇怪的邏輯：如果中國軍隊展示武器裝備就是「秀肌肉」，如果不展示就是「不透明」。他說「我覺得對付這種邏輯最好的辦法就是堅定不移地做好自己的事情」。

吳謙表示，70年來，中國軍隊的發展壯大有目共睹。既沒有意圖，更沒有必要通過閱兵來秀肌肉。70年來，中國軍隊的世界貢獻有目共睹。我們自身越強，為世界和平提供的正能量就會越多。壯麗七十年，奮鬥新時代。中國軍隊將在中國共產黨的堅強領導下，堅決捍衛國家主權、安全、發展利益，積極服務構建人類命運共同體，沿著中國特色強軍之路闊步向前。

(旺報 )