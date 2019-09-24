六甲區林鳳營陸橋旁「ㄇㄚˊ幾兔」稻田彩繪已漸漸成形。（劉秀芬攝）

為了推廣台南尚青好米，台南市農業局將在10月10日到27日舉辦「台南好米季」，8月中旬於六甲區林鳳營陸橋旁種植「ㄇㄚˊ幾兔」稻田彩繪，近日已長漸漸成形，有民眾搶先空拍可愛的圖案、影片上傳臉書，已有遊客陸續前往觀賞，由於觀景平台尚未完工，公所呼籲民眾勿登平台拍照。

台南市彩繪稻田活動今年首次移師至台南第4大稻米產地六甲區，1.5公頃的農地上以黃、綠、紫、白4色彩葉水稻種出「ㄇㄚˊ幾兔」3D圖案，ㄇㄚˊ幾兔頭戴斗笠、手捧稻穗，四周點綴著菱角、蘿蔔、火鶴花，十分吸睛。

10月10日登場的台南好米季，除了有精彩表演節目，六甲公所目前規畫有台南好米、台灣鯛和火鶴花3大展區，此外還有小農市集、特色胖卡文創攤車市集、免費米食美食品嘗，拍照打卡送紀念鑰匙圈。

六甲林鳳社區配合好米季活動，10月10日、11日、12日、13日、19日、20日、26日、27日推出8梯次社區小旅行，帶民眾遊覽林鳳營百年火車站、菁埔埤溼地、六甲農會糧倉，體驗網魚、稻草編織、藍染DIY等一整天的活動，有興趣民眾請提早報名。

由於六甲區公所以貨櫃屋搭建的觀景平台尚在施工，10月10日才會正式開放，民眾如果要欣賞可愛的「ㄇㄚˊ幾兔」稻田彩繪，在稻田旁即可觀賞，或是等觀景平台完工再來欣賞，最好不要擅自進入觀景平台，以免發生危險。

(中時 )