10月10是國慶日，國慶籌委會祕書長陳宗彥今天在國慶小物記者會透露，今年國慶煙火將打破紀錄，首度由國立台灣交響樂團現場演奏。

陳宗彥並說，今年國慶時程安排方面，明天會在桃園開國慶晚會記者會，10月3日在屏東介紹國慶煙火，今晚也先施放3分鐘煙火，10月5日開記者會，10月8日舉行國慶預演。

今年國慶，慶籌會似乎從國慶小物到煙火安排都有精心安排，不知是否跟明年總統大選有關。

＃國慶煙火 ＃國立台灣交響樂團

(中時 )