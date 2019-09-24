國慶籌委會：今年煙火有現場演奏 16:552019/09/24 中時 張理國 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 慶籌會祕書長陳宗彥(右二)指今年國慶煙火有現場演奏(張理國攝) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 10月10是國慶日，國慶籌委會祕書長陳宗彥今天在國慶小物記者會透露，今年國慶煙火將打破紀錄，首度由國立台灣交響樂團現場演奏。 陳宗彥並說，今年國慶時程安排方面，明天會在桃園開國慶晚會記者會，10月3日在屏東介紹國慶煙火，今晚也先施放3分鐘煙火，10月5日開記者會，10月8日舉行國慶預演。 今年國慶，慶籌會似乎從國慶小物到煙火安排都有精心安排，不知是否跟明年總統大選有關。 ＃國慶煙火 ＃國立台灣交響樂團 (中時 ) #國慶 #煙火 #國慶煙火 #記者會 #樂團 也許您會感興趣 推薦閱讀 韋禮安「而立」等攻蛋 04:102019/09/20 娛樂新聞 吉里巴斯確定斷交！外交部1點開記者會 12:442019/09/20 政治 一週斷交兩國 張善政：吳釗燮必須下台負責 17:312019/09/20 政治 以朱里尼為導師 亞尼克：指揮家必須服務音樂 18:322019/09/22 生活 逆境重生》音樂小鎮蝴蝶夢 04:102019/09/23 地方新聞 呂秀蓮邀約評斷交誰錯？羅智強接受挑戰出席 09:212019/09/23 政治 秋高氣爽吃蟹趣！萬里蟹美味烹調秘訣大公開 10:552019/09/23 旅遊 把樂團當家人 亞尼克為音樂服務 04:102019/09/24 藝文副刊 暌違一甲子 波士頓交響樂團來了 04:102019/09/24 藝文副刊 南美二館光影灑落！今秋來府城漫步聽好聲音 15:412019/09/24 旅遊 政治熱門新聞 唐湘龍唱衰韓國瑜？她在座怒回擊 - 政治 論文門過關？黃暐瀚：但小英毀了 - 政治 藍議員怒嗆王金平、黃健庭：滾 不爽就離開國民黨 - 政治 總統府秀論文原稿 彭文正兩句酸爆 - 政治 最新民調出爐 網看結果直喊國民黨太意外了 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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