最新一次中美副部級貿易磋商後，中國大陸農業部官員取消赴美農業州訪問，磋商看似不歡而散，但大陸進口商23日又再購買60萬噸美國大豆，芝加哥期貨交易所指標美國大豆期貨還因此上漲1.5%。

路透引述2名熟悉此一交易的交易員表示，這批約60萬噸大豆採購規模與本月早些時候的一波採購相仿，定於10月至12月從太平洋西北出口碼頭裝船。

《中央社》報導說，受中國大陸再次購買大豆的消息提振，芝加哥期貨交易所指標美國大豆期貨因此上漲1.5%，這是9月12日中國大陸買家大量購買美國大豆以來的最大單日漲幅。

報導指出，中國大陸購買諸如大豆和豬肉等美國農產品，過去被視為美國和中國大陸達成貿易協議的關鍵。

中美經貿團隊在華盛頓的副部級磋商，在當地時間19至20日舉行，美國總統川普之後稱，要與中國大陸達成包括回應智慧財產權問題的「完整協議」，大陸只是承諾增購美國農產品，不足以促成貿易協議；中方則宣布取消代表團訪問美國農業地區，外界因此認為，談判幾無成果。不過，大陸公司隨後繼續購買大豆，反映中美貿易磋商應仍有進展。

(中時電子報)