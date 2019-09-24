由錢人豪執導，王陽明、李李仁、鄭人碩、李康生、春風等人演出的驚悚災難片《海霧 驚濤駭浪》24日在大甲鎮瀾宮舉行開鏡，全片陽剛味十足、睪固酮超激，更讓電影《角頭》系列前後兩集大哥在海上碰頭，鄭人碩說：「可以接在台灣第一帥王陽明後面演《角頭2》很榮幸，新片兄弟情很重，開拍前就先問他要不要睡一起。」王則笑回：「老婆會吃醋。」

這次是王陽明跟鄭人碩兩人第一次合作，為了快速拉近關係，鄭還偷摸王的屁股，不過鄭也形容，如果兩人未來在《角頭》宇宙同框，王飾演的「Michael哥」還是必須被自己演出的「慶哥」處理。

電影湊齊這一幫硬漢演員挺有緣分，錢人豪說最先定的演員是鄭人碩，後來找來王陽明，王是被劇本中人性鬥爭的題材打動，然後他立刻打電話叫好友春風加入，春風看到演員名單有李李仁，又點頭加入，兩人是一起滑雪的好友，李則形容是被導演的努力感動，凌晨4點還收到修改劇本的訊息，就這樣串起硬漢陣容。

演員陣容及電影造型今日首度曝光。

據了解電影第一幕就會有災難發生，一幫血性男演員在船上遭遇船難，錢人豪為此特地租借遠洋漁船拍攝，還會有郵輪沈船的畫面，全片24日首度開拍，現場演員中驚見女扮男裝的謝沛恩，她進入角色大喇喇坐在一旁，甚至隨手拿起劇組人員的檳榔吃下去，喊味道不好。

(中時 )