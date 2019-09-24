卯榫結構讓老屋在面臨地震衝擊時，能自動搖擺抵銷衝擊力，若搭配良好陪水與防潮機制，房屋可用百年不是問題。（王昱凱攝）

房屋內普通的一面牆，就需要經過「底塗」、「中塗」和「面塗」共三層工法，因此相較一般水泥灌漿，時間多出三倍不止。（王昱凱攝）

花蓮檢察長宿舍建於治時期，迄今已度過83個春秋，建築受到風吹、日曬、雨水等侵損，於去年展開修繕，在6位師傅巧手下煥然一新，負責修繕的工地主任沈亦琦表示，傳統工法耗時，但卻包含智慧，因此彌足珍貴。文化局長江躍辰提到，明年聘請對文化與古蹟抱持熱忱團體經營，結合商業活化古蹟。

檢察長宿舍座落花蓮市鬧區，經歷二戰後，由國民政府接收使用，一直到1993年新宿舍落成，才功成身退。2007年經文化局邀文資委員審議後，於2008年被列縣定古蹟，但年久失修，讓日式木屋多處破損。

修繕工程自去年開始，沈亦琦提到，這類建築泥作工法包含，「底塗」、「中塗」和「面塗」三層，每一層都需乾後才能塗下一層，若遇雨天更是難以施工，所以整個塗牆便花了4個月；其中材料石灰更是需要靜置半年以上，待石灰化學反應完全才可使用，不然塗上後會發泡，整個養灰就花了一年。

工程動用6位老師傅，負責木工、磚瓦、泥作等。泥作師傅林樹說，牆面塗料要以黏土搭配米糠、稻桿等，讓牆呼吸，加上卯榫木頭工法，讓建築自動搖擺抵銷地震衝擊，而非硬碰硬，讓木造房屋變得耐震耐用。

江躍辰提到，明年一月將廣招對古蹟抱有熱情的團隊或個人，在十足安全性下，可以讓輕食、手工藝、文創等商家進駐，讓老屋除了觀賞外，增加商業功能，活化整體繁榮，可以走得更遠。

(中時 )