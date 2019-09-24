校長希望讓孩子從遊戲中學習，校內設計遊具「傳聲筒」。(內安國小提供／吳建輝傳真)

玩科學，觀察冷熱大不同遊具水位變化。(內安國小提供／吳建輝傳真)

108年度校長領導卓越獎暨教學卓越獎選拔，全國共有229隊報名參賽，彰化縣內安國小結合音、光、溫熱、空氣、水等學習主題構成「綠野遊蹤」創意游具，獲得國小組教學卓越獎金質獎的肯定，受獎當天校長更是帶著順澤宮冠軍帽上台領獎，直呼冠軍帽真的有神力。

內安國小校長江怜秀說，「教學卓越金質獎」就像教育界的「奧斯卡獎」一樣，是對教育人員的最高肯定，學校希望孩子在遊戲中學習，設定科學、美感、生態、低碳四個主軸，以科學實驗為出發點設計創意遊具，並配合老師課程設計，讓孩子走出教室，在校園中就能夠學習。

江怜秀說，為了這個競賽努力的八年，整理從2012至今的教學成果，獲獎時真的對老師來講是很大的鼓舞，老師非常的努力在設計課程，符合學習者為中心，讓學生自主學習，並懂得主動分享，最後習得能力與素養，在把能力與素養分享出去，另外也透過這次競賽，凝聚了老師整體向上的能量與向心力，這是更難得與珍貴的。

江怜秀表示，內安國小的老師們是一個非常有實力的隊伍，但還是希望可以得到所有人的祝福得獎，所以看能不能再順澤宮的冠軍帽加持下一舉奪金，感覺真的有神力，領獎當天心情非常平靜，最後得到所有神明的幫忙，果然勇奪金質獎。

(中時 )