一名8旬李姓老婦，日前搭遊覽車隨團赴苗栗南庄遊覽，因路況不熟，與團員失散，並因未帶手機無法聯繫，領隊遍尋無獲下，只好向轄區南庄分駐所求助，所方立即通報員警四下搜尋，最後在永昌宮旁找到老婦，安全送老婦歸隊，解除一場虛驚。

苗栗南庄著名的觀光熱點─南庄老街，經常吸引大量遊客來此遊玩。24日中午，南庄分駐所接獲一名遊覽車領隊來電求助，表示團中1名8旬老婦在南庄老街走失，領隊已經自行尋找超過半小時，還是找不到，十分焦急，不得已才請求警方協助。

南庄所受理報案後，立即指派警員黃俊尉到南庄老街周邊搜尋，約10分鐘後，有熱心民眾發現在永昌宮旁小步道上，有1名老婦人疑似走失，經通報警方，黃員趕往查看，發現老婦穿著打扮與領隊敘述特徵相同，黃員隨將老婦帶回派出所暫歇，並聯繫遊覽車領隊確認是走失的老婦。

原來老婦因為未帶手機和手錶，獨自脫隊遊逛，又沒注意到集合時間，才會迷路走失，黃員隨即護送老婦至南庄鄉外環道遊覽車停車處，順利讓老婦歸隊，繼續下一個行程，警方熱心表現，獲得同車民眾讚許。

(中時 )