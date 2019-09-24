國際民航組織（ICAO）在加拿大蒙特婁舉行第40屆大會，台灣今年未收到邀請函，仍由交通部民用航空局與台灣駐加拿大大使組成行動團，並召開國際記者會發聲，展現爭取參與ICAO的決心。

民航局副局長何淑萍指出，全球共有300多個情報區，台灣民航局管轄的台北飛航情報區亦為其中不可分割的一部分，應有權和ICAO直接聯繫，即時獲取ICAO資訊，以確保區域或全球客貨航空運輸安全。她說，ICAO是提供全球民航主管機關討論空中導航、飛安、保安、環境保護及經濟等民航議題之場域，發展未來全球計畫及倡議供各國遵循，基於民航的高度專業及技術性，台灣應與世界接軌，不應被排除在體系之外。

何淑萍表示，台灣位處於銜接東北亞及東南亞的重要地理位置，空運的發展已在國際民用航空運輸中佔有一席之地，依據民航局估算，我國籍航空公司年運量約佔全球延噸公里（RTKs）的2-3％。身為台北飛航情報區的管理機關，對於這片天空的掌握度絕對是最精確的，倘ICAO的資料蒐集未將台灣含括在內，勢必對大數據分析的正確性造成影響。

何強調，國際民航組織實施了許多計劃，例如全球安全和保安監督查核計劃以及碳抵消和減少機制，台灣願意參加相關計劃，在這些領域分享我們的經驗和專業知識，而基於專業和技術理由，台灣不應被排除在外，支持台灣參與ICAO，方能有助於實現無縫天空。

(中時 )