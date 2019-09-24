校長劉玲慧也感謝老師的付出，特別利用升旗時間，在全校師生前頒發獎勵金給所有指導老師，以示肯定。(二林工商提供／吳建輝傳真)

第49屆全國技能競賽於本月20日頒獎，二林工商學生洪偉斌勇奪CNC銑床類組銀牌、二林工商機械科三甲洪偉斌榮獲CNC銑床銀牌、機械三甲畢業生張郢倫榮獲CNC車床職類銀牌、電機三甲畢業生劉育德，電氣裝配(室內配線)第4名、裝潢三甲畢業生洪楷傑油漆裝潢(漆作)佳作的佳績，皆可保送國立科技大學。

獲得CNC銑床類全國銀牌的機械三甲洪偉斌同學說，家裡其實從事養蛋雞事業，原本想就讀畜產保健科，因緣際會下就讀二林工商機械科，想藉由全國賽的成績就讀一流的科技大學，指導老師陳建志說，洪同學處事細心謹慎，個性穩定，高一就發現在術科技藝表現突出，一路上堅持不喊累，果然皇天不負苦心人，一舉拿下全國第2名的佳績。

還有一名獲得CNC車床職類銀牌的畢業生張郢倫，16歲才從越南到台灣讀書，與叔叔一家人同住，父母都在越南，高中三年的課業都名列前茅，6月畢業後9月已經進入國立勤益大學就讀，去年參加只獲得第四名，今年在戰獲得銀牌，雖然沒有摘金有點可惜，但是他很珍惜在學校所學到的技術，希望把技術學好。有一天能夠回到家鄉越南工作，照顧家人，也感謝老師的鼓勵才能有今天的他。

二林工商校長劉玲慧表示，教師與學生時常犧牲假期在學校工場練習，同學不只要面對全國各地的競爭者，競賽作品也都要在限制時間內完成，對於每一位選手都是一種鍛鍊及成長，機械科老師陳建志憑藉多年經驗，精妙絕倫的專業技術培訓出無數選手，學校自參賽以來已累積獲得，10金、6銀、6銅及6次第四名、1次第五名的佳績，今年又獲得兩銀，相信未來二林工商的孩子們，都能夠有所成就。

(中時 )