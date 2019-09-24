【旺董開講】《 你是藍色？還是綠色？》超越藍綠！

旺董蔡衍明之前開直播講述他的理念，受到歡迎。旺董今（24）日再接再厲，闡述「超越藍綠」與「無色覺醒」，全文如下：

大家早，好久沒談政治了，有兩個原因，第一個，從我開這個youtube到現在，我最怕碰到我大姊。我大姊每次看到我都說，「Memo夠了喔，差不多就好，做人不要得罪那麼多人，政治不是我們可以碰的。」昨天遇到又在唸，前兩天也在唸，跟她吃個飯也在唸。這是第一項。

第二是真的想要講的事情真的太多太多，頭腦的思緒整理不完整，而且我很怕各位好朋友，萬一不小心說到重複的，又會說這個講過了。有一些即使我說到重複的，我也想要講得更清楚。因為一些事情，有時候重複講大家可能會更清楚了解我的想法，或我認為台灣的未來是什麼或怎麼樣。

比如說我們來說藍綠，我在2015年，其實我們旺報創富論壇第六屆，那時候我就正式說過了，台灣是怎麼分藍綠，我去翻以前我創富論壇說的，其實很多內容我也想分享給大家，那都是我自己寫的。

每次只要講一篇我就要寫一兩個，你也知道我書讀不夠又愛面子，希望寫的講的別人看到有感覺。但我現在youtube都是想到哪說到哪，所以如果比較雜亂或者思緒不完整請各位原諒。因為如果你叫我寫下來再用唸的方式講出來，這就難過了，沒辦法開這個youtube。

我先來說藍綠，因為我說過台灣的問題就是兩岸的問題跟藍綠惡鬥的問題，就這兩大真正的大問題。兩岸的問題我說過了，如果讓大陸放心那我們台灣人就能夠安心。比如說最近外交一國一國不見，這都是兩岸問題。

但是我今天先不談兩岸問題，我先談藍綠惡鬥的問題。各位，藍綠怎麼分？這個話我也問過

在大陸國台辦，遇到他們的人也問過，不只問一個，兩三個我也問過。我問他們說，你把我們台商也好台灣人也好分藍綠，你們是怎麼分的？你們標準是怎麼分的？

其實大家都說得支支吾吾，包括你們大家現在自己想看看，藍綠是要怎麼分？一個很難分的藍綠導致今天藍綠惡鬥，這很奇怪你們不覺得嗎？大陸我問過，他們怎麼回答？有人回答說支持民進黨的就是綠、支持國民黨的就是藍。

笑死人！你們不覺得嗎，他們就沒有很了解台灣人。我感覺，如果是這樣，高雄市當初韓國瑜在選高雄市長的時候，站在台下的人難道認為自己是藍的嗎？你現在支持韓國瑜就變藍、綠的變藍嗎？

有的人說本土意識太強的就是綠，中國意識較強的就是藍。這個愛故鄉不對嗎？這個也不對吧！本土意識我絕對有，我們幹嘛被冤枉成這樣、被罵成這樣？兩邊都被罵過。你們要知道，我就說，最早以前，大陸也很多人說我是綠骨藍皮，最早以前人家說我是這樣。

為什麼說我綠骨？說話就這麼本土性，開嘴差不多就是罵來罵去，這種人看起來就是太過(像)土台客，這種可能就是綠的。其實他們也不會分，他們就是說綠的。

當然他們嘴巴也不會問，但內心有時候就是想成這樣。但是，我自己想，我管你是藍的還綠的，我不是國民黨、不是民進黨、也不是共產黨，從小我們就是所謂的黨外的，我們這個年紀的或比我年紀大的或甚至年輕一點點的，就知道當時黨外那種感覺就對了。

那是民進黨還沒成立以前，我覺得，包括我們現在台灣人，我們在問你是綠的還是藍的？有的人也說，自己會說我沒有在管分藍綠，大部分的人其實你問他，也很多人說我們沒有在分藍綠！

我是支持人的，或者我是支持台灣的未來的，其實這個心態就是跟我一樣，所以既然很難去分出藍綠，我覺得是藍是綠、所謂是藍是綠第一都是站在...我常在講，我們人第一都是為自己想，為自己想都是合理的，有點自私這是人性的光輝！

但不要自私到傷害到別人，這個就不對，「己所不欲勿施於人」，你愛自己、愛自己的家庭、愛自己的故鄉。接下來再愛我們整個台灣，愛我們整個中國、接下來愛我們的地球！這種理論越來越大，這都是合理的。

只是說，怎麼樣的愛法可能這個才是重點。我覺得我們台灣也好大陸也好，我覺得應該就是說 當然這是我個人看法！你把台灣分藍綠要幹嘛？我們中國人最大的敵人如果真的要說，就是「台獨」而已。大陸是反獨，台灣依中華民國憲法也沒有那種獨立的(反對獨立)！

所以是不是應該是，你如果要分台灣就分「獨」與「不獨」這樣就好，因為個人認為，台灣人真正內心的心態，認為真正要「獨」的人不多，我試問你台獨能對台灣（有什麼好處）？你站在很誠實、務實加現實的立場來想，甚至妳蔡英文如果真的有這種想法，妳要來跟我們講。

對我們兩千三百萬人有什麼好處？而且妳做得到(台獨)嗎？不要這樣只用喊的，用這個民粹，什麼叫做台灣的這種尊嚴還有這個什麼意識？台灣意識也好 說這種我們聽不懂的（不清不楚的口號），我覺得應該是，我也建議大陸你把台灣分獨和不獨就好。不獨都是自己人，不獨...你說「不獨」也有一些叫做獨台。獨台的心態是怎麼樣？台獨依兩岸的憲法本來這就是犯罪的不對的，但是台灣說自由民主有自己的想法，那是另外一回事，依中華民國憲法，依大陸憲法，本來就是...憲法來說（台獨）本來就是不對的！

你如果說獨台...獨台的心態是什麼，獨台應該說是內心裡不否定自己是中國人。但是，因為我怕，我常說我前陣子也說台灣人的心態實際上就是怕共產黨，我覺得「怕」，說出來可能傷了自己的一些自尊，但是有很多事情其實是講出來。兩岸走到這裡了 有什麼不能說的？就像大陸，有時候我也跟他們建議，既然你大陸對台灣沒有惡意，有什麼不能講？

很多事情你可以直接講，為什麼一定要透過國民黨講？我覺得這個也是雙方面心態障礙的問題吧，就像我們台灣人，我說我怕共產黨，大家有些人不就看不起我，有什麼好怕的？要拚跟他拚。你嘴上在說的，拚也要拚的贏，拚也要有拚的目的。

我是覺得獨台的心態就是怕共產黨管，所以我一直說統一不代表統治，就是說這個。就是希望台灣人的內心打開，大家慢慢來真正的敞開心胸來交流。其實從08年後大家雖然有在交流，但是有沒有把內心真正的都拿出來。

我覺得這種互信基礎是來自於真的誠心誠意的交流，不要看不起，我想互相不要看不起，尤其讓人民之間的這種，兩岸之間人民的交流，不要用看不起的態度來交流。

我覺得對大陸我的呼籲，這我在大陸我都有講過，如果要的話我都可以拿出資料。就是我以前創富論壇說的，或是在大陸有機會上台說過的資料。我想我再一篇一篇來說給大家看(聽)，可能寫得比較清楚。用講的有時候滴滴嘟嘟，有時候現在反應也沒有比較好，你現在叫我寫再講也不順，寫一篇要寫多久，自言自語有時候也是說得很奇怪。

我想大家不要再分藍綠，大家都是想未來台灣要怎麼樣！包括蔡總統妳要競選連任，妳到底以前喊維持現狀，現在已經做不到了，那接著要怎麼辦？要帶我們去哪裡？是不是這些妳通通講清楚？

包括你韓國瑜我支持的韓國瑜也是一樣，你的態度到底是怎麼樣？不是說我當選的就解決我當選的就沒問題，大家也會喊，我覺得就是，方向稍微要出來，甚至我也希望韓國瑜跟我一樣，他也有呼籲不要分藍綠，這個講得稍微有點亂了。

其實內心真的有很多感觸想要講出來，請大家原諒講不清楚，我再來頭腦思維再重新整理一下再來講。甚至我一直想講我的無色覺醒這些，我會慢慢來講一條一條來講。我當初怎麼想的。

我們公司一些主筆、總主筆這些，他們比較有讀過書的人，大家想一想寫出來的無色覺醒的十大主張。雖然現在很多人反對它，但是我們可以一條一條的來講。

說到這又快15分了，政治說太長不好，謝謝！拜拜！

(中時電子報)