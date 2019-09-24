疾病管制署今（24）日公布新北市新增1例本土屈公病病例，屬於中和區本土屈公病群聚疫情第17例，新北增列牛埔山接近國強嶺與圓通寺間的步道為管制區，但並未擴及香火鼎盛的中和烘爐地土地公廟周邊地區。

新增個案為中和區內南里50多歲女性，近期未出國，8月31日起陸續出現頭痛、全身發熱、腹瀉、肌肉關節痛、紅疹與手指關節紅腫等情形，9月15日就醫、16日醫院通報，於今(24)日第2次採檢並檢驗確診。

由於個案發病之前主要在內南里住家、秀山里工作地活動，而且住家鄰近國強嶺，研判個案於住家周邊感染的可能性較高。新北市政府日前已擴大防疫管制區，增列牛埔山鄰近國強嶺與圓通寺間的步道。

疾管署副署長羅一鈞表示，目前新北市已在疫區已設了14個管制點、封鎖22條步道，民眾應要配合管制區噴藥防治，希望10月中旬獲得控制、解除疫情警報。

疾管署澄清，最近社群媒體流傳「近期請大家不要去中和烘爐地周邊活動，該區域現在是疫區且已封山消毒….」的訊息，疾管署表示，烘爐地周邊並未列於管制區域，民眾如收到來源不明的疫情資訊，應先查證、不要轉傳，以免觸法受罰。

今年以來，國內已有87例屈公病病例，其中18例為本土病例，分別為新北市17例、台北市1例，另有境外移入病例69例。

(中時 )