南投林管處會同警方在仁愛鄉武界林道，查獲盜木集團，利用計程車載運台灣扁柏樹瘤，企圖掩人耳目，但仍被識破，警方偵訊後，將3名犯嫌移送南投地檢署偵辦。

林務局南投林區管理處埔里工作站巡山員，發現有可疑人車頻繁進出武界林道，立即通知南投縣警局仁愛分局與保7總隊第6大隊聯合查緝，在林道上查獲載運木頭的計程車，查獲台灣籍司機1名，2名越南籍移工，竊取扁柏樹瘤11塊及角材2塊，總重56.46公斤，市價逾20萬元，警方懷疑有其他共犯，正擴大偵辦中。

山老鼠猖獗，南投林管處巡山員在8月底會同警方，在武界山區查獲外籍移工盜伐貴重林木，想不到山老鼠在短期內仍前往同一區域盜取林木，行徑大膽！

南投林管處長李政賢表示，森林是屬於全體國民的公共財產，林務單位將持續結合警方查緝山老鼠，民眾如有盜伐訊息可電0800-000930（您您您救山林）檢舉，因而破案提起公訴者，最高發給300萬元獎金。

(中時 )