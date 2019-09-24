金馬影帝李康生24日現身新片《海霧 驚濤駭浪》開鏡儀式，中午從《馗降：粽邪2 》劇組殺來台中大甲，他在《海霧》中特別演出船長，自曝是最早落海殉職的角色，還自嘲說：「反正我不會游泳，直接沉下去就好，比較逼真。」

李康生近來商業片接力拍，跟以往藝術片掛帥形象不同，他淡然說：「我一直都很願意演商業片，只是沒有導演找我。」今年他的檔期已經排到過年，台灣有兩部片、大陸也有兩部，大陸拍的其中一部還是藝術類型片，也是自導自演的微電影，在片中演出人父。

現年50歲的李康生表示可能是自己到了為人父親的年齡，這樣的角色也適合，至於目前有無為人父的念頭？他表示現在太忙了沒有時間交女朋友，「我24日拍到天亮，只睡2個小時就過來了，明年只有農曆春節可以休假。」

電影導演錢人豪也透露，因為李康生鮮少演出這種類型，會給人耳目一新的感覺，便力邀他來演出，錢也回憶說25年前蔡明亮導演在為電影選角時，他跟李都在50位面試名單中，之後錢落選、李出線，錢說：「印象最深就是當時蔡導一直握著他的手。」

《海霧》今在大甲鎮瀾宮開鏡，錢人豪表示多虧好友任賢齊牽線，才讓劇組成為第一個在鎮瀾宮開放舉辦開鏡儀式的電影，不過錢也看著同劇演員春風說：「後來才知道其實春風更有力，他台中人有幫忙。」

(中時 )