上周日剛落幕的台南街頭藝術節，重現消逝的台南郵便局紙箱藝術，還有會移動的鋼琴、多多鳥等街頭藝術，3天吸引逾10萬人次，緊接著而來的台南藝術節也將在雙十假期推出「府城流水席」 ，台南市長黃偉哲期盼文化與觀光活動深化結合，帶動旅遊商機為台南開源。

台南市不僅是觀光之都、美食之都、古蹟之都，也是文化之都，甫結束的街頭藝術節僅3天即帶來10多萬人潮，顯見文化活動確能帶動旅遊。黃偉哲當場也指示文化局與觀旅局加強合作，盼藉藝術節為台南市開源，帶動旅客來訪，為10月觀光加溫。

副市長王時思指出，今年台南藝術節與往年完全不同，與全台各縣市政府所辦藝術節亦不同，今年不再只是邀請團體來台南演出，而是自創品牌，創造出只有在台南才能演出的藝術節。各項展演內容從創作開始即緊密與台南在地元素結合，這樣的品牌藝術為台南開創新時代，展演模式相信未來也將引起各縣市仿效。

台南藝術節活動將於雙十假期開跑，10月9日到10日，在億載金城隆重鉅獻府城流水席。系列活動自10月9日至11月10日，將有9國23檔97場展演活動，歡迎國內外民眾參加。

(中時 )