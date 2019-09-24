【精彩】郭柯王動作頻頻其心可議？ 黃敬平怒嗆王金平：滾！不爽就離開國民黨

鴻海創辦人郭台銘宣布退選後，郭柯王組合仍動作頻頻。前立法院長王金平日前公開表示，將會參選到底，並稱當初與郭的默契，就是「他選我就支持他，我選他就支持我。」並傳出「向親民黨爭取提名」。原郭台銘找的參選副手前台東縣長黃健庭也表態不會輔選韓國瑜。國民黨桃園市議員黃敬平今在節目上怒吼黃、王二人「不爽離開國民黨嘛!滾!」

前台東縣長黃健庭日前接受專訪，承認自己就是郭台銘參選總統的副總統人選，並說認為郭台銘會是很好的總統，卻是很不稱職的總統候選人。並且黃健庭已經和台東縣長饒慶鈴協調好，會幫忙輔選立委，總統的部分由縣長來負責，也就是公開表示他不會輔選韓國瑜。

桃園市議員黃敬平今在《大政治大爆卦》說，國民黨最常被人詬病的就是不團結的情況。他跑行程都碰到民眾說，國民黨加油喔!他聽了都很沉重。

黃敬平在節目上批評郭台銘、前台東縣長黃健庭、前立法院長王金平這些前任國民黨或現任國民黨。他說，民進黨從來不會在公開檯面上講的很絕決，或是互揭瘡疤，或是斬釘截鐵說我不會幫他輔選。這是國民黨必須要警惕的，為什麼國民黨的人老是這樣?

他說「這就是很明顯的例子，黃健庭不是嗎?王金平不是嗎?如果你們那麼喜歡罵國民黨，那麼喜歡蹭國民黨，請你們離開好了，你何必拿自己同志的血去暖你的心呢?」黃敬平拍桌大吼:「不要臉!你還當過縣長，你還當過立法委員，你還當過立法院長，可不可恥!你怎麼教你的小孩，教你的晚輩? 」

黃敬平憤怒說「我覺得你們這些國民黨的比民進黨的更可惡!吃裡扒外的傢伙，為什麼一定要弄到這樣呢?讓人家憤怒嘛!親痛仇快你們很爽嗎?所以我就覺得黃健庭、王金平，不爽離開國民黨嘛!滾!走遠一點嘛!不爽韓國瑜就滾啊!講這個廢話幹嘛?蹭知名度，我覺得有必要在這邊讓這些人醜陋的面目，出現在鏡頭前嗎?」

網友們留言「黃敬平感謝你的真情呼籲！王金平和黃健庭這兩隻無恥之徒立刻滾離國民黨！」、「敬平今天超帥 」、「黃敬平絕對氣憤有理，早該罵了，其實還罵的輕了。」、「敬平罵的好」、「黃敬平你是國民黨內最敢說實話的.你不會孤單的.公平正義就是真理.我們就是你的後盾.加油!」、「黃敬平讚！國民黨就是需要更多像你這樣的民意代表出來講真話，我們挺你」。

(中時電子報)