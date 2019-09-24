過了中秋，肥美的秋蟹季節又來到！金門岸巡隊今（24）日查獲今年首批走私大閘蟹，總數43箱約3600隻，市價估近新台幣100萬元。全案將依違反「海關緝私條例」罪嫌函送財政部關務署高雄關裁處和銷毀。

今天凌晨1時許，岸巡后豐港水頭安檢所幹員執行巡查作業時，發現1輛可疑廂型車停靠於「丹鼎11」貨船旁邊，趨前盤查發現梁姓船長與另3名友人共謀，利用往來大陸泉州港與金門水頭后豐港之便，夾帶未經檢疫的大閘蟹入境，正準備搬運至車上時遭攔查曝光，清點結果總共43箱（521.65公斤）約3600隻。

金門岸巡隊副隊長王榮忠強調，持續針對各主要「私路」持續加強24小時巡查，嚴防出現漏洞。。（李金生攝）

岸巡指出，大陸劣質水產品通常都未經完善處理，其中可能含有戴奧辛等有毒物質。（李金生攝）

岸巡研判，時序進入秋分，正是秋蟹肥美季節，市場銷路一天天激增，有心人士利用「小三通」機會走私上岸，再伺機由海、空轉運赴台，從中牟取差價利潤。這批今年首度落網的私貨，應是「探路」試點之用，將針對各主要「私路」持續加強24小時巡查，嚴防出現漏洞。

岸巡幹員清點結果總共43箱（521.65公斤）約3600隻。（李金生攝）

岸巡指出，大陸劣質水產品通常都未經完善處理，其中可能含有戴奧辛等有毒物質，對人體呼吸系統及肝、腎均有重大危害，且對本土市場秩序和水產業也會帶來衝擊，將進一步嚴格查緝，民眾若發現不法情事，可透過海巡署「118」服務專線檢舉，協力打擊不法。

時序進入秋分，正是秋蟹肥美季節。（李金生攝）

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