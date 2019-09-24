台南市下營區近年來推廣文旦、黑豆、蠶桑、鵝肉新四寶，加上在地種植的越光米，農特產品相當豐富，為了行銷，2017年起開始舉辦下營農情產業文化節，今年邁入第3年，將於雙十國慶當天登場，有特產展售會、彩繪及飯糰DIY體驗、才藝表演等，還開出文化觀光列車到各產業據點巡禮，也推出鵝肉風味料理餐供民眾預訂，活動精采。

下營區是傳統農業區，其中畜產事業發達，養鵝人家有39場，居台南之冠，飼養鵝隻近6萬，占全市3分之1，鵝肉產品店特別多，台19甲線下營段還有鵝肉公路之稱，因此區公所請來田媽媽餐廳以農畜產品入菜，設計10道料理，包括越光米鵝香鬆壽司、陶板蒜頭白片鵝、和風桑葚醋鮮蝦等，要讓民眾吃到在地好味道，24日也在民治市政中心舉行記者會，搶鮮上菜。

下營區公所結合在地餐廳推出鵝肉風味料理饗宴，即日起開放民眾訂桌，還有人文采風一日遊、表演活動及DIY體驗等。（莊曜聰攝）

市長黃偉哲表示，活動結合在地優良農特產品及知名餐廳創意巧思，把下營新四寶及越光米做成美味佳餚，鵝肉的脂肪品質好，不飽和脂肪酸含量高，營養均衡，大家可以多多食用；下營農會理事長陳錄星說，配合活動，農會展售中心從國慶連假開始連續12天推出自有品牌產品8折優惠，民眾可把握機會。

下營地區種植的台南越光米品質佳，是在地特色農特產之一。（莊曜聰攝）

活動當天還有鵝肉冬粉200碗品嘗活動，只要捐贈3張9到10月的發票捐贈給華山基金會下營站，即可免費兌換1碗，受歡迎的下營人文采風觀光巴士則在上午9點從上帝廟出發，分2梯次、每梯次20人，帶遊客參觀弘昌碾米廠、大屯彩繪村、下營農會展覽館、海墘本家等，報名可洽下營區公所。

(中時 )