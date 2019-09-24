南投林區管理處日前在台三線旁林班地發現大型誘捕籠，一隻獼猴受困。（南投林區管理處提供）

雲林縣府歡迎受獼猴損害農作的農民借用誘捕籠。（雲林縣府農業處提供）

林內鄉頻傳台灣獼猴進入居民生活圈，南投林區管理處日前在台三線旁林班地發現大型誘捕籠，有一隻獼猴受困。縣府農業處表示，臺灣獼猴今年初雖由保育類降為一般類，仍受野生動物保育法保障，不得任意獵捕、宰殺，農民若因獼猴損害農作而欲誘捕，需事先通報縣府，誘捕後也要通報。

南投林管處委託屏東科技大學於林內鄉進行台灣獼猴族群的變化調查，20日在台3線旁的阿里山事業區第62林班地發現大型誘捕籠，一隻誤入陷阱的獼猴受困，隨即通報警方、雲林縣府農業處、林內鄉公所共同蒐證埋伏，並就地野放獼猴。

獼猴族群變大 林內鄉發現私設大型誘捕籠

一行人埋伏到傍晚，查獲2名巡視陷阱的外縣市人士，由於不是現行犯，被帶回分駐所製作筆錄完畢就結案。

農業處副處長陳炳坊指出，農民如有保護自家農作物需求，歡迎向縣府借用誘捕籠；若要私設誘捕籠，也需事先通報，誘捕到也要告知，讓縣府做後續處理，否則觸犯野動法，恐遭罰鍰5萬元至25萬元。

雲林縣台灣獼猴族群擴大，原因之一可能是毗鄰的二水鄉設有台灣獼猴保護區，有些猴群在電圍網的阻隔下，遷徙到林內，雲林縣府的誘捕籠出借率、通報捕捉的電話日益增多。

陳炳坊表示，雲科大一帶、農民果園、國中小校園都曾借用誘捕籠，因猴子很聰明，布設的水果夠吸引力較會成功。

林內鄉過龍過脈山腳處的林中國小、淵明國中今年開學後數度傳出獼猴逛校園，陳炳坊表示，若校園有意裝設低電流高電壓的電圍網，建議林務局提高補助金額，目前補助辦法是農民、縣府、林務局各負擔三分之一。

(中時 )