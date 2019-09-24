經過上周為期3天的聽證後，英國最高法院在當地時間24日上午10時30分（台北時間傍晚5時30分），裁定首相強森建請女王伊莉莎白二世關閉國會5週至10月14日非法。

強森是在8月28日宣布，國會9月3日開議後，奏請英國女王伊莉莎白二世關閉國會，並在10月14日恢復開會。女王對此無法拒絕，只能配合演出。

英國國會會期通常是一年，但從2017年6月後的大選以後都沒有過關閉議會，因此兩年多來都是同一會期。

女王會在政府建議下關閉議會，在關閉議會期間，國會的辯論、立法進程、表決等等都會中止，因此強森這招是直接讓國會噤聲。而在這類政治性決策當中，女王沒有太多置喙空間，無法拒絕首相的要求。

根據強生的規劃，9月3日開議後，在第二周9月10日關閉議會，並在10月14日由女王進行「御座致辭」（Queen''s Speech），發布由內閣擬定、有關政府未來施政的演講文，宣告開議。不論是在開議與關閉議會之間，或是重新開會、脫歐日之間，都沒有太多時間可供反對派運作。

(中時 )