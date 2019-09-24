新管路將在橋樑修繕完成後，留作備用管線，管線含有伸縮耐震結構，在必要時輔助供應用水。（王昱凱攝）

花蓮市區尚志橋經去年0206地震後結構受損，市公所隨即展開評估修繕工程，但橋體附載自來水管，若動工勢必切斷供水影響萬家民生，在自來水公司配合下埋設備用管解決民生問題，市長魏嘉賢24至現場勘查表示，管線預計11月10日完成，而後展開尚志橋體工程，預計明年3月完工，施工期間不便請市民多加擔待。

埋管工程將於美崙溪床1.5米深度埋設新管路，屆時將供水端轉移至新線路，解決新城、美崙地區用水，待橋樑供後再移回舊管路供水，魏嘉賢也提到，去年震災讓市區多處自來水管扭曲變形導致斷水，此次新管路特別採用可伸縮的耐震結構，未來將留作備用已備不時之需。

魏嘉賢表示，此次埋管深度經專家測量，並不會影響溪水流經，而修繕橋樑經驗也是難能可貴的，魏提到，以往工程多建橋，但修橋的不多，所以此次工程難度雖高，但足以成為全國縣市借鑒。

公所建設課長徐國城表示，埋管以11月10日為完工目標日期，橋樑則預計於12月施工，預估明年3月完工，但實際修復過程可能延長，因橋樑老舊，加上設計圖年代久遠早已不知所蹤，有些問題需正式動工後才能發現，而三號橋與國福大橋最慢11月即可通車。

魏嘉賢提到，橋樑安全攸關用路人生命安全，不可忽視與怠慢，修繕期間交通勢必受影響，也請市民繞道而行並多擔待。

(中時 )