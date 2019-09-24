◎韓國瑜駁挖石油 怒嗆蘇揆眼睛全盲

高雄市長韓國瑜今天為「挖石油說」再度槓上行政院長蘇貞昌，他兩度重申「韓國瑜什麼時候說過高雄市政府要採石油？」痛批蘇揆除了獨眼龍外，現在看高雄好像變成全盲了，更不滿蘇兩套標準，「看到民進黨的縣市長像自己親生的孩子，看到國民黨的縣市長跟抱來的一樣，罵了以後再說！」

◎連署目標40萬 呂：蔡沒看大格局

日前登記連署、將參選2020總統大選的前副總統呂秀蓮24日出席周大觀文教基金會熱愛生命獎章頒獎活動時受訪表示，今年適逢美麗島事件40周年、預計連署目標為40萬。而對於民進黨抨擊呂參選為「陰謀論」，她反指，現在民進黨執政沒看大格局、未為全台2360萬人。

◎狼師網路分飾兩角 先性侵再拍淫片

曾在多所國小、國中教授武術的施姓男子，在網路假扮年輕女子，日前結識1名15歲少女，獲知對方表示喜歡女生後，便以「介紹女朋友」為由，將對方誘騙至旅館性侵，過程中還以手機錄影，逼迫對方說出：「我欠幹」等字句，以此恐嚇對方不得報警，士林地方法院審理後，依故意對少年強制性交罪，併判10年有期徒刑。

◎1天拉19次 國內首見超級傷寒

疾病管制署今（24）日公布國內新增1例境外移入傷寒病例，個案為中部30多歲男性，病況嚴重拉肚子超過1個月、1天最多拉了19次，主要是這個病例為國內首度自境外移入傷寒病例檢體檢出廣泛抗藥性(XDR)傷寒菌株，又稱「超級傷寒」。

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(中時電子報)