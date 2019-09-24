藥檢局官員收賄洩密 判囚4年 17:312019/09/24 中時 林偉信 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 資料照片。林偉信攝 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 藥檢局官員收賄洩密 判囚4年 林偉信／台北報導 前衛生署藥檢局稽查員陳文雄以擔任藥廠顧問的方式，收受藥廠共358萬多元的賄款，將機動性查廠的查核時間洩漏給對方，高院認定他的犯行明確，考量他在偵查中已坦承犯行並自動繳回賄款，將他依貪汙等罪判刑4年，另有1年可易科罰金。部分可上訴。 (中時 ) #藥檢 #賄款 #犯行 #藥廠 #官員 也許您會感興趣 推薦閱讀 美將立香港人權法 陸前官員警告 04:092019/09/20 話題觀察 美國檢出善胃得含致癌物 藥廠全球停止供貨 16:122019/09/20 生活 加持國產藥 食藥署率團參訪杏輝藥廠 19:262019/09/20 財經 陸談判代表取消訪問美國農田 提早回國 12:072019/09/21 兩岸 曾遭北京逮捕 這位美官員將升白宮副國安顧問 07:002019/09/22 國際 取消訪美農業州 陸官員：無關經貿磋商 04:102019/09/23 全球財經 官員座車 遭示威者包圍打砸 04:102019/09/23 兩岸要聞 海外資金回台 又多2案、8.8億元 18:222019/09/23 財經 獨家》蔡壁如在公務群組邀市府官員「加入」民眾黨 23:062019/09/23 政治 孟晚舟被捕案 加拿大司法部稱邊境官員依法行事 11:552019/09/24 國際 社會熱門新聞 夾娃娃機店不夾娃娃 國中小情侶上演活春宮全被錄 - 社會 美魔女按摩睡著 他騎上馬火速衝刺 - 社會 走私大閘蟹登陸金門 岸巡查獲首批3600隻 - 刑案 台灣一線女星遭「變臉」 慘淪韓A片女主角 - 社會 「雅詩蘭黛」進口含藥化妝品 因法規修正不罰 - 萬象 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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