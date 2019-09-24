藥檢局官員收賄洩密 判囚4年

林偉信／台北報導

前衛生署藥檢局稽查員陳文雄以擔任藥廠顧問的方式，收受藥廠共358萬多元的賄款，將機動性查廠的查核時間洩漏給對方，高院認定他的犯行明確，考量他在偵查中已坦承犯行並自動繳回賄款，將他依貪汙等罪判刑4年，另有1年可易科罰金。部分可上訴。

(中時 )