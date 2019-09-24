荷蘭是著名的低地國，需要巨大的海堤來確保陸地的安全，其中最壯觀的海堤就是1932年完成的阿夫魯戴克大堤(Afsluitdijk)，它穿越了北荷蘭省(North Holland)和菲士蘭省(Friesland)的水域，這條長達32公里的大堤，是荷蘭對抗海水的主要防禦線。隨著氣候異常帶來更強大的風暴，和海平面上升，大堤正在進行重要改造。

美聯社報導，荷蘭政府已著手進行一項放眼未來的項目，就是以科技工法來強化阿夫魯戴克大堤，工程已經在進行中，預計將持續到2023年。

荷蘭土地地勢低窪，河流縱橫交錯，海岸線高度過於平緩，經常被海水沖蝕成為低地，因此，荷蘭數百年來一直與水作戰，包括堤防以及風車，都與擋水抽水有關。如今隨著全球溫度升高導致海平面上升，這一挑戰只會越來越大。考量到這一點，荷蘭政府今年制定了「海平面上升知識計劃」，將為該國正在進行的建設和阻水防禦計劃提供專門知識。

荷蘭工程師在實驗室裡研究，海堤如何對愈來愈高的海水，以及未來的風暴。(圖/美聯社)

荷蘭水務公司Rijkswaterstaat的水管理專家鮑里斯‧特尼斯（Boris Teunis）在最近的一次採訪中表示，海平面多年來一直在上升，我們擔心，上升的速度是否還在加速發，要是我們不動作，可能荷蘭會失去土地。

阿夫魯戴克大堤是工程師們加強的重點項目，這座大堤隔住了沃登海(Wadden Sea)和艾賽湖(Ijsselmeer inland )，事實上艾賽湖就是隔出來的。大堤將要強化結構，也要抬升高度，他們正在鋪設成千上萬塊的混凝土砌塊做為建材，也改善堤上的高速公路。

在代爾夫特（Delft）工業區，工程師正在設計阿夫魯戴克大堤的新結構，這座這座歷史名城以精美的白瓷而聞名，但此處也是大堤的未來所在。工程師在大型水槽的實驗室裡，模擬海浪沖擊阿夫魯戴克大堤的可能情況，必須確保大堤能夠對抗最極端的風暴。

堤防專家兼項目經理馬克‧克蘭‧貝瑞特里(Mark Klein Breteler)說，阿夫魯戴克大堤的新設計，必須面對氣候異常所帶來的一切。他表示：「我們知道海平面上升，同時暴風雨的強度也會增加，因此風速更高，未來將遇到更強大的波浪。」

維護阿夫魯戴克大堤並不便宜，但是必須這麼做，荷蘭政府已撥款近180億歐元（6133億新台幣)，為2020年至2033年期間的強化工程提供資金。

但是，對於居住在荷蘭的1700萬人而言，這項投資的回報不僅僅是維持土地，知識也能帶來額外的收益，一個投資公司的分析表示，由於荷蘭將其專業知識出售給世界其他低窪國家和城市，該國的水務處理部門是相當受歡迎的，出口額在2018年達到76億歐元(2589億新台幣)。

(中時電子報)