南投縣政府24日表揚559位優秀教師，其中，剛從德興國小校長退休的吳碧霞，囊括教育部及南投縣師鐸獎，並獲得服務杏壇40年資深優良教師獎，為畢生春風化雨留下完美句點，堪稱教育界典範。
南投縣長林明溱表示，教師節即將到來，感謝老師們對教育的奉獻與無私付出，縣府對教育非常重視，學校需要硬體設施、設備整修，縣府都盡力配合，同時加強發展偏鄉教育，拉近與都會間的距離；希望校長擔任學校的領頭羊，帶領主任、教師將教育工作做得更完善，用愛的教育教導學生，為南投培養更多優秀的人才。
吳碧霞在杏壇服務40年，工作親力親為，用心對待全校師生，讓快樂、開心附著在每位小孩身上，不僅營造師生一家的氛圍，也讓校務發展蒸蒸日上。
吳碧霞表示，她任職教師13年、主任14年、校長13年，各占教育生涯的3分之1，對這些工作都有深入的體驗，曾經在仁愛鄉原住民小學，也去過客家庄與市區學校，在任職的8所學校，無論擔任什麼職務，始終抱著對教育的熱情，讓孩子們充滿自信的學習，充滿無限的希望。
(中時 )
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