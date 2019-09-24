29歲知名Youtuber「HowHow」，日前拍攝影片時著警察制服，上面還有員警臂章，有網友觀看後，認為他冒用公務員服飾提出檢舉，HowHow24日遭警方傳喚到案，表示不知這樣是違法，對此感到相當抱歉，警訊後被依違反妨害秩序罪函辦。

陳姓男子以HowHow為藝名，Youtube頻道有百萬訂閱數及3億次以上觀看數，影片風格以搞笑、無厘頭居多，經常都有網友分享他的各種影片，在網路上還有「廢片始祖」、「業配之王」的稱號，今年2月14日他與歌手鄧福如登記結婚，另外也組成「七月半」樂團，擔任貝斯手及團長。

陳日前拍攝的影片中身穿警察制服，因上面繡有員警臂章，有心的網友發現後認為他已經觸法，於是向司法機關檢舉，北市刑大24日也將陳傳喚到案。

陳表示，之前拍片時就曾穿過警察制服，但不知道這樣做不合規定，原來不可以將警徽、臂章露出來，他對此非常抱歉，以後也會注意避免這種狀況，不會再違反相關規定。

警方呼籲民眾，一般民眾未經申請，即穿著繡有公務員徽章、圖像的制服，即觸犯刑法第159 條「公然冒用公務員服飾、徽章或官銜者，處500元以下罰金」，若有特殊需求者，應向轄區分局提出相關的申請，審核通過後就不會發生這樣的問題。

(中時 )