全長7.5公里長的花壇排水，彰化縣政府進行上游排水改道工程，第一期工程順利完工，第二期工程近來則盛傳將被取消，彰化縣政府澄清，工程牽涉用地取得作業確實有所延宕，但經費上沒有問題，最慢年底前就能完成徵收。

花壇排水台1線以西至出口3.5公里已完成改善，中游流經都市計畫區，因排水斷面不足，每遇豪大雨影響花壇市區甚大，加上近年台1線箱涵堵塞更加劇排水溢淹情況。前年彰縣府就積極著手辦理計畫性整治，針對花壇排水上游進行改道疏洪。

彰化縣政府水利資源處指出，二期工程經二次協議價購會議及重新評估市價後，作業幾近完成階段，徵收計畫預定9月底送內政部地政司審查，已列入水利署「縣市管河川及區域排水整體改善計畫」內工程，將依規辦理請款、徵收發價等作業；三期滯洪池也已提報計畫爭取經費，強調有中央經費挹注，不會輕易取消或停止花壇排水改道計畫。

水資處說明，二期工程用地除了農牧用地，尚包括花壇都計區內的溝渠用地，及公設保留地，依據《土地徵收條例》第30條精神，估價比一期工程中的價格至少高出30％，部分地主在協議價購會議中有所疑慮，將順應地方需求重新委由其他不動產估價師重新評估市價並擇優補償。

(中時 )