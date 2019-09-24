瑪莎最近回應HowHow臉書。（圖／翻攝自五月天 瑪莎、How Fun 如何爽臉書）

瑪莎在HowHow臉書留言。（圖／翻攝自How Fun 如何爽臉書）

天團五月天成軍22年，成員常用社群網站和樂迷互動拉近距離，近日貝斯手瑪莎跑到網紅HowHow（陳孜昊）的臉書留言，羨慕他和蔡阿嘎等人組團組到擁有自己的宇宙，還有意要「換團」，直說：「你要確定喔？！這不是人待的地方」，理由笑翻粉絲。

蔡阿嘎、馬叔叔、RJ廉傑克曼、蔡哥、HowHow兩年前組成樂團「七月半」，近日單曲〈How哥宇宙〉MV上線，引來瑪莎稱讚在HowHow臉書留言：「一個bass手可以擁有自己的宇宙，你也算是第一人了」，而受寵若驚的HowHow也回覆說：「還是學長想要來七月半，我可以去五月天沒關係唷」。

見此，瑪莎逗趣說：「真的可以嗎？如果可以那就太好了，你要確定喔？！這不是人待的地方」，更說：「我也很想和你一樣有自己的宇宙還有一堆業配，以及一個很會曬兒子講白爛話的主唱啊！」網友則回應說：「這是在嫌棄阿信沒兒子曬嗎」、「耶我在七月半新bass手下面」、「原來五月天不是人待（呆）的地方，因為是王的領域，神的國度」。

而除了瑪莎最近「勾搭」起HowHow外，最近蔡阿嘎也發現在IG上獲得五月天的阿信追蹤，驚呼：「咦？五月天主唱追蹤七月半主唱？12月半了!!!合理合理!!!」更樂得說原來這是被「翻牌」的感覺，阿信則冷回：「我以為這是蔡桃貴（蔡阿嘎兒子）的IG」，神回應讓網友笑炸。

(中時電子報)