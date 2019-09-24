埔里鎮食物銀行24日開張，以濟貧救急為優先。（埔里鎮公所提供／廖志晃南投傳真）

埔里鎮公所為了讓無法獲得社會福利救助邊緣戶，能夠免於飢餓，設置「食物銀行」，24日正式開張；鎮長廖志城表示，食物銀行以濟貧救急及資源不浪費為原則，提供遭遇急難民眾暫時性的膳食支援，避免因飢餓發生違法行為等憾事。

廖志城指出，埔里鎮公所扮演募集及重新分配物資的公益平台，接受各界捐贈物資，並透過民政單位里幹事服務體系，提供邊緣戶及急難遭遇的弱勢民眾食物濟助及餐食援助，希望善心團體及人士發揮人飢己飢、人溺己溺的愛心，共同參與。

食物銀行初期服務對象，以生活陷於困頓且三餐不繼的社會邊緣戶、失業家庭有高中以下子女及遭逢變故家庭亟需濟助者為優先；未來將連結社區、社團及慈善團體，建立資源整合平台系統，希望每分資源都不浪費、不重覆，確實提供給真正需要的鎮民；有需要的民眾可以向各里辦公處、社會課或由社區、社團轉介申請，經評估後符合援助資格者，通知到公所領取物資或由里幹事服務到家。

食物銀行服務包括主副食乾糧的食物濟助，原則上每月發放1次，每次發放5日量；並透過里幹事服務及運送物資時訪視個案，評估成效，鎮公所也會積極尋求各項管道，協助個案自立及媒介其他救助資源。

(中時 )