走過90個年頭，明華園總團活力滿點，在新戲《大河彈劍》裡不只家族總動員，也讓第三代青年軍成員李郁真挑大樑飾演主角李靖，一改過去以當家小生孫翠鳳掛帥的安排，孫翠鳳表示：「樂見其成，我有更多時間在台下盯場，當大家的總教練。」

孫翠鳳表示，《大河彈劍》是27年前的舊戲再翻新，保留精隨，但已是全新的製作，當時她飾演劇中主角李靖，在「李靖斬龍」段落還被道具砸傷，下了台縫7針。孫翠鳳鼓勵青年軍成員，多嘗試不同的角色，「傳統戲曲是一條漫長的道路，不是兩三年就能成角，每一個主角養成，至少需要10年以上的功力，我希望青年軍的孩子們，生、旦、丑、花臉等不同角色都要演，從中累積實力。」

《大河彈劍》由國家文藝獎得主陳勝國擔任編導，故事描述在隋唐時代，李世民、李靖、李軌三位少年相知相惜，進而義結金蘭的故事，故事中還有一名貫穿多位英雄的美人蕭皇后，為風起雲湧的兄弟情誼的劇情，增添許多轉折。

李郁真表示，回顧她的老師孫翠鳳27年前的影片，「她簡直像是裝上金鼎電池的兔子般有活力，但她不希望我只是模仿她，而是希要我加入自己的表演和特色，才能演出不一樣的李靖。」

飾演蕭皇后的演員陳昭婷，同樣是第三代成員，她表示，「蕭皇后一角，除了美，還要呈現她歷經6個不同君主的內心狀態，如何做好王的女人，這並不是件容易的事。」

明華園總團接班人陳昭賢，這回在劇中和另一位青年軍成員米娜飾演配角，從俊俏的小生演到花臉。《大河彈劍》將於11月16日至17日，在台北國家戲劇院演出。

(中時 )