▲南投草屯富功國小國樂團的優美樂曲演奏。（楊樹煌攝）

▲草屯富功非營利幼兒園園長蕭綺莉，向參訪團簡報說明幼兒園的教育課程、校園安全管理設施以及學生交通安全教育。（楊樹煌攝）

▲大陸四川成都市府組成的教育參訪團，在富功參訪南投縣首家非營利幼兒園的各項教育設施，並至各班教室觀課。（楊樹煌攝）

大陸四川成都市政府組成的「台灣校園安全與學生交通安全教育」參訪團1行24人，今24日下午前往草屯鎮富功國小暨新設立的富功非營利幼兒園參訪取經，參訪團對國小和幼兒園的教育、校園安全設施和辦學品質，讚譽有加，雙方交流熱絡，賓主盡歡。

參訪活動由富功國小國樂團的優美樂曲演奏中揭開序幕，富功國小校長陳明正特別向成都參訪團說明台灣學校對校園安全的重視，包括防災避難規畫與如何執行等，接著由富功非營利幼兒園的園長蕭綺莉，報告幼兒園的課程、教學以及安全管理設施。

成都訪問團也以四川汶川地震災害中校園的應變措施作為交流，雙方成員討論熱絡，特別對台灣施行多年的學生交通安全導護，還有教育作業細節、家長義工協助執行作業要點，富功幼兒園都毫不保留呈現，讓成都參訪團深表感謝且讚賞不已。

富功非營利幼兒園除了靜態簡報，也帶領參訪團現場了解校園安全規畫設施，並至各班教室觀課。同時讓參訪貴賓們觀賞幼兒園在國家防災日，全園師生進行災害防制演練的影像，展現幼童們在師長引導下，秩序井然有序，精神抖擻，逼真演練的學習態度。

富功非營利幼兒園園長蕭綺莉指出，該幼兒園是今年南投縣政府特別為草屯地區民眾提供的第1家非營利幼兒園，由教育部補助，委託財團法人宏觀文教基金會管理，從今年8月1日正式開園服務。

園內招收滿2歲至上小學前的幼兒106名，是政府推廣公共托育政策、減輕家長育兒負擔的具體實現。該園在幼兒園蕭園長領導下，不僅在課程教學上展現獨到的特色，並妥善規劃家長接送幼兒進出幼兒園，最具安全的措施。

訪問團首度來台，也實際看到所謂的非營利幼兒園運作模式，不但仔細諮詢相關政策與方案，並對非營利幼兒園的「平價專業、家長參與、師生平等以及教職員福利」等概念鉅細不遺的詳加提問，再把蒐集資訊帶回成都市，將提供政府作為未來制定幼兒教育政策的參考。

(中時 )