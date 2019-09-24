把花燈人偶搬上舞台，紙風車劇團翻轉經典白蛇傳的作品《白蛇傳－許仙家的祕密》，談論唯有愛才能化解所有紛爭，還沒演出，就受到廣大歡迎，團隊決定再加演一場，讓更多觀眾欣賞。

總編導李永豐表示，這次除了親自甄選演員，也特別找來20位黎明技術學院的學生加入演出，讓在學學生親自參與實作。

《白蛇傳－許仙家的祕密》是紙風車劇團18年前作品翻新重演，故事以經典白蛇傳為本，描述白蛇和法海從小是幼稚園同學，在白蛇要成為天仙的時候，決定帶青蛇到凡間找救命恩人還願，卻遇見許仙，兩人結為夫妻，卻被法海從中作梗，人蛇大戰就此展開。

團長任建誠表示，翻新版的《白蛇傳－許仙家的祕密》，「氣氛更為活潑，搭配鑼鼓點和說書人，更有音樂性和表演性。」

值得一提的是，全劇還有古希臘歌隊的演出形式，演員唱作並行，同時也會和台下觀眾互動。《白蛇傳－許仙家的祕密》演出將於11月1日至3日，在台北城市舞台登場。

(中時 )