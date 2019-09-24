沒有手掌的羅曼諾夫憑藉自己苦練，彈奏出生命樂章。(林欣儀攝)

出生於俄羅斯的羅曼諾夫從小就沒手掌，還一度遭音樂學校拒絕，但他憑藉不斷努力，成為全球第一位孤兒鋼琴家，感動於其對生命的熱愛與永不放棄，羅曼諾夫與來自世界各地共20名生命勇士，獲頒周大觀文教基金會2019年全球熱愛生命獎章，其中9人24日在東大附中受獎。

攤開一雙沒有手掌的手，羅曼諾夫在頒獎活動中現場演出，奏出撼動人心的樂章。他說，出生就被診斷出上下肢畸形，從小在孤兒院長大，14歲被現在的父母收養，因為喜愛音樂，曾想到音樂學校學習卻遭拒，只因「十指俱全的人都不一定彈好鋼琴，何況是無指的人」。

羅曼諾夫不放棄，決定自己練習，從最簡單的樂譜開始彈奏，苦練2年後被發掘並受邀演出，展出全新人生。16歲的羅曼諾夫說，這一路走來有很多人幫助他，要感謝所有人，也因為相信自己能做到、堅持熱愛音樂的心，才能擁有現在的人生。

因父逝、母病，3歲時就被送到孤兒院的「總統主廚達人」陳國信，憑藉自己的努力當上主廚，服務過18位總統、23位大使，還創辦「希望平台」、曾獲頒聯合國和平聯盟「全球和平大使」，也是今年熱愛生命獎章得主，他說，希望幫助弱勢的孩子走出標籤、走出歧視。

除羅曼諾夫與陳國信，24日獲頒獎章者還有亞洲第一位自閉鋼琴勇士小柳拓人、全球首位多障文武唐寶寶周則翰及大陸浴火電腦奇才李曉光等人。周大觀文教基金會指出， 全球熱愛生命獎章推動22年來，383位受表揚者橫跨五大洲、64個國家。

擔任頒獎人的台中市副市長令狐榮達指出，周大觀基金會多年來在全球服務，精神令人敬佩，這些受表揚者更是用生命與成就給大家啟發。東大附中校長鍾興能說，這場活動在學校舉辦，讓學生有學習的機會。

(中時 )