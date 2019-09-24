板橋65線高架橋驚傳男子墜落 傷勢嚴重無生命跡象 17:432019/09/24 中時電子報 湯萱樂 、 吳家詮 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 板橋65線高架橋驚傳男子墜落 傷勢嚴重無生命跡象 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 新北板橋台65線，傍晚傳出有男子，從高架橋上墜落，傷勢嚴重大量出血，警消趕到場將他送醫。 東森新聞報導，警消到場發現墜落男子已經沒有呼吸心跳。立即把他送醫，墜落原因目前還在調查釐清。 (中時電子報) #男子 #警消 #傷勢 #板橋 #台65線 也許您會感興趣 推薦閱讀 板橋浮洲三抱竹YouBike站 今啟用 04:102019/09/20 地方新聞 台中民宅烈焰沖天 警消全力搶救 20:232019/09/20 社會 疑不堪久病 高雄長庚女病患院內點火釀火警 11:172019/09/21 生活 渣男不滿小三另結新歡 竟謀超可怕殺人計畫 16:072019/09/21 社會 基隆老牌水產公司 冷凍廠機房起火 17:042019/09/21 社會 男斑馬線上暈倒 喉嚨夾出條條炒麵 15:222019/09/22 社會 「新北享家Bar台」推農產 板橋就能嚐到南投家鄉味 15:152019/09/22 生活 大甲公墓起火 警消滅火赫見手榴彈 16:382019/09/23 社會 疑超車不慎 板橋女騎士當場喪命 21:012019/09/23 社會 北市警板橋追逃犯遭車衝撞 開3槍逮人 16:532019/09/24 社會 社會熱門新聞 夾娃娃機店不夾娃娃 國中小情侶上演活春宮全被錄 - 社會 美魔女按摩睡著 他騎上馬火速衝刺 - 社會 走私大閘蟹登陸金門 岸巡查獲首批3600隻 - 刑案 台灣一線女星遭「變臉」 慘淪韓A片女主角 - 社會 「雅詩蘭黛」進口含藥化妝品 因法規修正不罰 - 萬象 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。