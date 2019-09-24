新北板橋台65線，傍晚傳出有男子，從高架橋上墜落，傷勢嚴重大量出血，警消趕到場將他送醫。

東森新聞報導，警消到場發現墜落男子已經沒有呼吸心跳。立即把他送醫，墜落原因目前還在調查釐清。

(中時電子報)