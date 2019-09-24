防範登革熱 南投市夜間消毒 17:562019/09/24 中時 廖志晃 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 南投市公所清潔隊，進行夜間消毒。（南投市公所提供／廖志晃南投傳真） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 南投市公所為防範登革熱，減少蚊蟲孳生，維持環境衛生，同時也避免影響道路交通安全，從9月23日至27日晚上10時至凌晨3時，進行全市34里主要道路、渠道夜間消毒。 市長宋懷琳表示，感謝清潔隊員的辛苦，也請民眾將戶外物品放置安全處，避免被藥物汙染，並做好孳生源清除工作。 (中時 ) #消毒 #夜間 #登革熱 #南投市 #道路 也許您會感興趣 推薦閱讀 南昌再添快速路 主線月底通車 04:092019/09/20 焦點新聞 新店警與環保局夜間稽查 半月通報115台改裝噪音車 17:372019/09/20 社會 女警道路救援 知名法醫PO網稱警讚 11:352019/09/21 社會 颱風吹出日本的老舊 04:102019/09/22 專題周報 新竹市公道三新闢道路工程 5億餘經費到位 16:202019/09/22 生活 400人想破頭 空汙防制、登革熱和生態保育皆入題 21:372019/09/22 生活 長輩容易跌倒？護理長3妙招安心 18:312019/09/23 生活 台61線平面道路 9月24日起封閉施工交管 20:502019/09/23 生活 高捷延伸屏東 屏南立委參選人怎麼說？ 21:572019/09/23 政治 工研院讓AI助第一線防疫員揪登革熱孳生源 11:472019/09/24 財經 生活熱門新聞 擦化妝水就能保濕？專家曝真相 - 生活 - 工商 這6大惡習害的！iPhone提早夭折 - 生活 教部鍘僑光科大！靠爸兒丟碩士學位 校長爸恐下台 - 生活 iOS 13更新災情慘 美國防部給這建議 - 生活 米塔颱風恐生成 彭啟明：將影響下週天氣 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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