南投市公所為防範登革熱，減少蚊蟲孳生，維持環境衛生，同時也避免影響道路交通安全，從9月23日至27日晚上10時至凌晨3時，進行全市34里主要道路、渠道夜間消毒。

市長宋懷琳表示，感謝清潔隊員的辛苦，也請民眾將戶外物品放置安全處，避免被藥物汙染，並做好孳生源清除工作。

(中時 )